Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260711- 0879 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Raub an Geldautomat- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Freitag (10. Juli 2026) auf Samstag (11. Juli 2026) überfiel ein Räuber- Trio einen jungen Mann, nachdem dieser Geld an einem Automaten abgehoben hatte. Die Polizei nahm zwei der drei Tatverdächtigen fest und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hob ein 19- Jähriger gegen 01:45 Uhr an einem Geldautomaten im Bereich der Taunusstraße/ Moselstraße Bargeld ab.

Vermutlich wurde er herbei durch die drei Räuber beobachtet, die ihn während des Geldabhebens mit Gewalt zur Seite stießen. Hierbei fiel ein Teil des Geldes zu Boden, welches die Tatverdächtigen an sich nahmen, das restliche Geld wurde dem 19- Jährigen aus der Hand gerissen.

Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Kaiserstraße. Der 19- Jährige sprach kurz darauf Polizisten der Bundespolizei an, welche zwei der drei Verdächtigen festnahmen.

Der flüchtige Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 25 Jahre alt, nordafrikanisches Erscheinungsbild, schwarzes, an den Seiten rasiertes Haar, schwarzer Dreitagebart; bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Sneakern mit weißen Applikationen und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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