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Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Freitagnachmittag (19.06.2026) wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Hagener Stadtteil Boele leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 46-jährige Hagenerin gegen 15:55 Uhr mit einem Pkw VW ID.3 die Helfer Straße in Richtung Hagener Straße. An der Kreuzung zur Pappelstraße wollte sie nach links abbiegen.

Zur gleichen Zeit überquerte eine 69-jährige Fußgängerin die Pappelstraße an der ampelgeregelten Kreuzung in entgegengesetzter Richtung. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden Auto und der Fußgängerin.

Die 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Hagener Krankenhaus.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Inwieweit die durch die Unfallzeit bedingt möglicherweise ortsbezogen tief stehende Sonne ein unfallursächlicher Faktor gewesen sein könnte, ist Gegenstand ebendieser polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei empfiehlt bei tief stehender Sonne eine vorausschauende und besonders konzentrierte Fahrweise. Autofahrer sollten stets auf saubere Frontscheiben achten sowie die Geschwindigkeit und den Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern anpassen. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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