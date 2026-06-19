Polizei Hagen

POL-HA: Junge Hagenerin bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hagen-Emst (ots)

Auf der Eppenhauser Straße wurde eine 14-Jährige am Donnerstag (18.06.) von einem VW erfasst und leicht verletzt. Die Jugendliche fuhr gegen 19.15 Uhr mit einem E-Scooter entgegen der Fahrtrichtung auf dem getrennten Rad- und Gehweg in Fahrtrichtung Innenstadt. Als ein 25-Jähriger mit seinem VW aus seiner Sicht nach rechts in eine Hofeinfahrt einbiegen wollte, stieß er mit der jungen Hagenerin zusammen. Durch den Aufprall verlor die Minderjährige das Gleichgewicht und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde an der Unfallstelle in die Obhut ihrer Eltern übergeben. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell