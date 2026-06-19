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Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Verkehrsdienst hält 35-jährigen Autofahrer an

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei hielten am Donnerstagnachmittag (19.06.2026) in der Innenstadt einen 35-jährigen Autofahrer an, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 17.30 Uhr hielten die Beamten den Audi des Mannes für eine allgemeine Verkehrskontrolle am Graf-von-Galen-Ring an. Schnell stellte sich heraus, dass der in Hagen wohnhafte Mann keinen Führerschein hatte. Weil er schläfrig wirkte und glasige Augen hatte, führten die Polizisten einen Drogenvortest bei ihm durch, der ein positives Ergebnis anzeigte. Wie die Beamten ermittelten, war der 35-Jährige erst im letzten Monat wegen eines nahezu identischen Sachverhalts polizeilich in Erscheinung getreten. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Drogeneinwirkung. (sen)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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