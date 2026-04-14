Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Speedweek
Bad Dürkheim (ots)
Am Dienstag, den 14.04.2026 wurden im Rahmen des Blitzermarathons im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Von ca. 11:30Uhr - 12:30Uhr wurden in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim a.d.W. Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt drei Geschwindigkeitsverstößen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 43km/h.
Von 12:30Uhr - 13:30Uhr wurden in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auch hier waren 30km/h erlaubt. Die Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim verzeichneten hier insgesamt vier Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 53km/h.
Die Speedweek geht noch bis zum Sonntag, den 19.04.2026.
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