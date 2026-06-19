POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: Zwei Senioren mit Verletzungen in Wohnung aufgefunden
Hagen (ots)
Am Donnerstag (18.06.) trafen Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes eine 87-jährige Frau und ihren gleichaltrigen Lebensgefährten verletzt in der gemeinsamen Wohnung in Boele an. Zuvor hatte ein Angehöriger der Seniorin vergeblich versucht, die Hagenerin telefonisch zu erreichen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich das Paar in einer hilflosen Lage befindet, verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung.
Die beiden verletzt angetroffenen Senioren wurden umgehend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf einen Einbruch oder weitere beteiligte Personen. Aufgrund der unklaren Gesamtumstände ist eine Mordkommission der Hagener Polizei mit den Ermittlungen betraut. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (arn)
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