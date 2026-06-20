Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt - Polizei weist Ehemann aus Wohnung

Hagen (ots)

Am Freitagabend (19.06.2026) wurde die Polizei gegen 23:00 Uhr wegen eines Falls von häuslicher Gewalt in die Hagener Mittelstadt gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein 30-jähriger Mann aus Essen seine 32-jährige ehemalige Lebensgefährtin aus Hagen auf offener Straße körperlich an und brachte sie zu Boden. Ein couragierter Zeuge griff ein und verhinderte weitere Übergriffe. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung lehnte sie ab.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass es bereits in der Vergangenheit wiederholt zu Streitigkeiten zwischen den Beteiligten gekommen war. Die 32-Jährige hatte die Beziehung nach eigenen Angaben erst wenige Tage zuvor beendet.

Da der Mann sich weiterhin aggressiv verhielt und die Gefahr weiterer Übergriffe bestand, sprachen die Polizeibeamten ein vierzehntägiges Rückkehrverbot aus. Zudem wurde gegen den 30-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei rät allen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, sich zu melden. Betroffene können sich jederzeit an die Polizei wenden oder das kostenlose Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016 bzw. das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter 0800 123 9900 kontaktieren. Die Beratung ist rund um die Uhr und in 18 Sprachen verfügbar.

Für weiterführende Beratung steht auch das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Hagen zur Verfügung. Sie erreichen die zuständigen Beamten unter den Telefonnummern 02331 986-3659 oder -3654. (rd)

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