Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260712- 0883 Frankfurt- Bundesautobahn 3 Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Samstag (11. Juli 2026) auf Sonntag (12. Juli 2026) ereignete sich auf der BAB 3 ein schwerer Verkehrsunfall. Die Bahn musste voll gesperrt werden.

Nach aktuellen Kenntnissen befuhr die 25- jährige Fahrzeugführerin mit ihrem 33- jährigen Begleiter gegen 02:05 Uhr die BAB 3 auf der rechten der drei Spuren in Richtung Würzburg.

Im Bereich zwischen der Anschlussstelle Frankfurt- Süd und dem Offenbacher Kreuz fuhr die 25- Jährige auf den vor ihr fahrenden LKW eines 42-Jährigen auf. Anschließend schleuderte ihr Pkw nach links in eine Betonleitwand und überschlug sich. Beide Insassen wurden hierbei leicht verletzt.

Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Anhänger des LKW wurde jedoch durch den Aufprall derart beschädigt, sodass sich die Ladung, in Form großer lebender Fische, über die Fahrbahn verteilte. Die Feuerwehr baute mittels einer Plane und Wasser eine Art Pool, wo die ca. 20 Fische gesammelt wurden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die BAB 3 musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen 02:10 und 03:35 Uhr voll gesperrt werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

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