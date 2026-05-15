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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl mehrerer Bootsmotoren gesucht

Unterwellenborn/ Hohenwartestausee (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 12.05.2026, zu Mittwoch, dem 13.05.2026, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Bootsmotoren am Hohenwartestausee/ Saalthal. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten es mutmaßlich mehrere Täter im genannten Zeitraum gezielt auf die Motoren abgesehen. Bislang ist der Polizei bekannt, dass insgesamt sieben Boote, die an der sogenannten Slipanlage im Bereich Saalthal lagen, angegriffen und die Mororen gestohlen wurden. Darunter befanden sich mehrere kleinere Motoren sowie ein besonders großer Bootsmotor mit einem Gewicht von über 100 Kilogramm. Die genaue Begehungsweise ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld. Aufgrund der Gesamtumstände wird derzeit davon ausgegangen, dass mehrere Personen an den Diebstählen beteiligt waren und für den Abtransport mindestens ein Fahrzeug genutzt wurde. Eine abschließende Schadensaufstellung liegt derzeit noch nicht vor. Nach ersten Schätzungen entstand jedoch ein Gesamtschaden von mehr als 20.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sucht dringend Zeugen, die in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hohenwartestausees bemerkt haben. Ebenso werden Hinweise zu möglichen verdächtigen Verkäufen oder sonstigen auffälligen Handlungen erbeten. Hinweise nimmt die KPI Saalfeld unter der Vorgangsnummer 0118517 entgegen. Die Telefonnummer lautet 03672 / 417-1464.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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