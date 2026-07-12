Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260712- 0885 Frankfurt- Griesheim Vollbrand einer Gartenhütte

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagabend (11. Juli 2026) geriet eine Gartenhütte im Bereich der Mainzer Landstraße in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer und fand eine leblose Person auf.

Nach aktuellen Ermittlungsstand geriet gegen 21:50 Uhr eine Gartenhütte eines Kleingartenvereins in Vollbrand. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Retter eine Person, für die jede Hilfe zu spät kam. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identifizierung und der Brandursache aufgenommen.

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