PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260712- 0887 Frankfurt- Innenstadt: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagabend (11. Juli 2026) kontrollierte die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer und stellte mehrere Beweismittel sicher.

Gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine aufmerksame Streife in der Klingerstraße einen Mann. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten fast 30 Gramm Haschisch, mehrere tausend Euro Bargeld, sowie Mobiltelefone und eine Feinwaage auf und stellten alles sicher. Zudem führte der 32- Jährige ein Taschenmesser mit sich. Dieser wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das nahe gelegene Revier verbracht.

Er stimmte einer Wohnungsdurchsuchung zu, im Rahmen dessen die Polizei weitere Beweismittel auffanden und sicherstellten. Der 32- Jährige wurde im Anschluss an die Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun unter anderem wegen Verdacht des Handeltreibens verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 11:03

    POL-F: 260712- 0886 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung mittels Messers

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagabend (11. Juli 2026) kam es in der Moselstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei identifizierte einen Tatverdächtigen und nahm ihn fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Rettungsleitstelle gegen 21:55 Uhr eine Person mit Stichverletzungen gemeldet. Die umgehend alarmierte Streife traf auf einen 48- ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 11:03

    POL-F: 260712- 0885 Frankfurt- Griesheim Vollbrand einer Gartenhütte

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagabend (11. Juli 2026) geriet eine Gartenhütte im Bereich der Mainzer Landstraße in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer und fand eine leblose Person auf. Nach aktuellen Ermittlungsstand geriet gegen 21:50 Uhr eine Gartenhütte eines Kleingartenvereins in Vollbrand. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Retter eine Person, ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 11:02

    POL-F: 260712- 0884 Frankfurt- Bundesautobahn 3 Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagnachmittag (11. Juli 2026) kam es auf der BAB 3 zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Bahn musste voll gesperrt werden. Nach aktuellen Kenntnissen fuhr ein 46- jähriger Autofahrer gegen 16:10 Uhr auf der BAB 3 in Richtung Köln. Zwischen der Anschlussstelle Kelsterbach und dem Autobahndreieck Mönchhof wechselte er vom dritten auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren