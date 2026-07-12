Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260712- 0887 Frankfurt- Innenstadt: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagabend (11. Juli 2026) kontrollierte die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer und stellte mehrere Beweismittel sicher.

Gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine aufmerksame Streife in der Klingerstraße einen Mann. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten fast 30 Gramm Haschisch, mehrere tausend Euro Bargeld, sowie Mobiltelefone und eine Feinwaage auf und stellten alles sicher. Zudem führte der 32- Jährige ein Taschenmesser mit sich. Dieser wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das nahe gelegene Revier verbracht.

Er stimmte einer Wohnungsdurchsuchung zu, im Rahmen dessen die Polizei weitere Beweismittel auffanden und sicherstellten. Der 32- Jährige wurde im Anschluss an die Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun unter anderem wegen Verdacht des Handeltreibens verantworten.

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