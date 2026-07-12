Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260712- 0888 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Zeugenaufruf nach Raub in Gallusanlage

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Freitag (10. Juli 2026) auf Samstag (11. Juli 2026) kam es im Bereich der Gallusanlage zu einem Raub. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 34- Jähriger sprach im Bereich der Gallusanlage eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife an und teilte mit, dass er gegen 03:45 Uhr von mindestens drei Männern angegriffen und ausgeraubt worden sei. Demnach haben die Männer den 34- Jährigen zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten. Im Zuge dessen beraubten sie ihm seiner Geldbörse, seines Mobiltelefons und eines Schlüsselbundes. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Innenstadt.

Die Tatverdächtigen sollen männlich und ca. 175- 180 cm groß gewesen sein. Teilweise hätten sie einen Bart gehabt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 069/ 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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