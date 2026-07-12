PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260712- 0888 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Zeugenaufruf nach Raub in Gallusanlage

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Freitag (10. Juli 2026) auf Samstag (11. Juli 2026) kam es im Bereich der Gallusanlage zu einem Raub. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 34- Jähriger sprach im Bereich der Gallusanlage eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife an und teilte mit, dass er gegen 03:45 Uhr von mindestens drei Männern angegriffen und ausgeraubt worden sei. Demnach haben die Männer den 34- Jährigen zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten. Im Zuge dessen beraubten sie ihm seiner Geldbörse, seines Mobiltelefons und eines Schlüsselbundes. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Innenstadt.

Die Tatverdächtigen sollen männlich und ca. 175- 180 cm groß gewesen sein. Teilweise hätten sie einen Bart gehabt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 069/ 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 11:10

    POL-F: 260712- 0887 Frankfurt- Innenstadt: Dealer festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagabend (11. Juli 2026) kontrollierte die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer und stellte mehrere Beweismittel sicher. Gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine aufmerksame Streife in der Klingerstraße einen Mann. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten fast 30 Gramm Haschisch, mehrere tausend Euro Bargeld, sowie Mobiltelefone und eine Feinwaage auf und stellten alles ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 11:03

    POL-F: 260712- 0886 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung mittels Messers

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagabend (11. Juli 2026) kam es in der Moselstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei identifizierte einen Tatverdächtigen und nahm ihn fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Rettungsleitstelle gegen 21:55 Uhr eine Person mit Stichverletzungen gemeldet. Die umgehend alarmierte Streife traf auf einen 48- ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 11:03

    POL-F: 260712- 0885 Frankfurt- Griesheim Vollbrand einer Gartenhütte

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagabend (11. Juli 2026) geriet eine Gartenhütte im Bereich der Mainzer Landstraße in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer und fand eine leblose Person auf. Nach aktuellen Ermittlungsstand geriet gegen 21:50 Uhr eine Gartenhütte eines Kleingartenvereins in Vollbrand. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Retter eine Person, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren