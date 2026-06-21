Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Fußballfans feiern ausgelassen aber friedlich den Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste

Saarbrücken (ots)

Am Samstagabend bejubelten im Bereich der Dudweilerstraße in Saarbrücken insgesamt ca. 900 Personen den späten Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Die Fans kamen hierzu im Bereich der Dudweilerstraße/Bahnhofstraße zusammen, schwenkten Fahnen und feierten ausgelassen. Vereinzelt wurde von bisher unbekannten Personen pyrotechnische Gegenstände entzündet. Durch den Einsatz der Pyrotechnik wurde keiner der anwesenden Teilnehmer verletzt. Vereinzelte Personen kletterten auf einen stehenden Transporter und eine Infotafel. Nach Ansprache durch die Polizei stiegen diese jedoch umgehend wieder herab. Parallel zu den Feierlichkeiten führte ein Autokorso mit insgesamt ca. 250 teilnehmenden Fahrzeugen durch den Innenstadtbereich der Landeshauptstadt. Hierzu wurden durch die Polizei frühzeitig der Bereich der Dudweilerstraße und der Betzenstraße, sowie der Tunnel am Hauptbahnhof gesperrt. Aufgrund des hohen Fahrzeugaufkommens kam es für etwa 1,5 Stunden zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses im gesamten Innenstadtbereichs. Die Feierlichkeiten verliefen größtenteils friedlich. Es mussten lediglich zwei Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Verkehrsverstößen geahndet werden.

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