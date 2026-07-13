Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260713 - 0891 Frankfurt - Niederrad: Zeugenaufruf nach versuchter Vergewaltigung und Raub

Frankfurt (ots)

(ha) Ein Unbekannter raubte nach aktuellen Erkenntnissen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11. auf 12. Juli 2026) eine 38-jährige Frau aus. Außerdem versuchte er, sie zu vergewaltigen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich beide Personen gegen 00:45 Uhr auf die Wiese im Rennbahnpark, nachdem sie sich am Tag zuvor kennengelernt hatten. Als die 38-Jährige dann gehen wollte, soll sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben, im Zuge derer der Unbekannte sie unter anderem gewürgt und geschlagen haben soll. Weiterhin soll er versucht haben, sie auszuziehen und sie dabei mehrfach unsittlich berührt haben. Währenddessen soll er zudem ihr Mobiltelefon sowie ihre Handtasche an sich genommen haben. Der Geschädigten gelang die Flucht. Der Tatverdächtige entfernte sich in unbekannte Richtung und kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, kurze schwarze Haare; schwarzes T-Shirt mit dünnen, gelben Streifen an den Ärmelenden; knielange, schwarze Shorts

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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