Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260713 - 0892 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Feuerwerkskörper löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntagmittag (12. Juli 2026) kam es aufgrund von Knallgeräuschen zu einem Polizeieinsatz im Bahnhofsviertel. Die von Zeugen vermutete Schussabgabe konnte letztlich einem Feuerwerkskörper zugeordnet werden.

Gegen 13:00 Uhr meldeten Passanten, dass sie aus einem Gebäude in der Niddastraße Knallgeräusche, Qualm und einen "Blitz" wahrgenommen hätten. Da sie den Einsatz einer Schusswaffe vermuteten, alarmierten die Zeugen die Polizei.

Streifenteams begaben sich umgehend vor Ort. Eine Schusswaffe konnten die Beamten nicht feststellen, dafür jedoch die Überreste eines kürzlich abgebrannten Feuerwerkskörpers.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell