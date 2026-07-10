Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Pkw auf Park & Ride Parkplatz gewaltsam geöffnet

Heinsberg (ots)

Ein Zeuge meldete am Donnerstagmorgen (9. Juli) gegen 7.35 Uhr zwei Pkw auf dem an der Industriestraße gelegenen Park & Ride Parkplatz, an denen jeweils die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen war. Beide Wagen waren ersten Ermittlungen zufolge durchsucht worden. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

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