Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260713 - 0894 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach verfassungsfeindlichen Ausrufen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen gestern (12. Juli 2026) einen 22-Jährigen fest, der zuvor Glasflaschen in Richtung von zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter warf und dabei verfassungsfeindliche Aussagen tätigte.

Der Vorfall trug sich gegen 10:25 Uhr an der Hauptwache zu. Als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den späteren Beschuldigten aufforderten, den Bereich zu verlassen, soll dieser aggressiv geworden sein und zwei Glasflaschen in deren Richtung geworfen haben. Dabei soll er zudem seinen rechten Arm gehoben und verfassungsfeindliche Aussagen getätigt haben.

Eine daraufhin alarmierte Streife der Polizei nahm den Mann fest. Aufgrund seines fremdgefährdenden Verhaltens wurde er in die psychiatrische Abteilung eines umliegenden Krankenhauses gebracht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

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