Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260714 - 0898 Frankfurt - Flughafen: T-Shirt mit verfassungswidrigen Symbolen sichergestellt

Frankfurt (ots)

(la) Am Montagabend (13. Juli 2026) fiel gegen 20:00 Uhr an einer Luftsicherheitskontrollstelle am Frankfurter Flughafen ein 36-jähriger Mann aufgrund seines getragenen T-Shirts auf.

Bei dem T-Shirt handelte es sich um Merchandise einer polnischen Rechtsrock-Band, welches neben dem Bandnamen auch mit mehreren verfassungswidrigen Symbolen bedruckt war.

Das T-Shirt wurde sichergestellt. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

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