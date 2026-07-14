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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260714 - 0898 Frankfurt - Flughafen: T-Shirt mit verfassungswidrigen Symbolen sichergestellt

Frankfurt (ots)

(la) Am Montagabend (13. Juli 2026) fiel gegen 20:00 Uhr an einer Luftsicherheitskontrollstelle am Frankfurter Flughafen ein 36-jähriger Mann aufgrund seines getragenen T-Shirts auf.

Bei dem T-Shirt handelte es sich um Merchandise einer polnischen Rechtsrock-Band, welches neben dem Bandnamen auch mit mehreren verfassungswidrigen Symbolen bedruckt war.

Das T-Shirt wurde sichergestellt. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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