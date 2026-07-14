Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260714 - 0898 Frankfurt - Flughafen: T-Shirt mit verfassungswidrigen Symbolen sichergestellt
Frankfurt (ots)
(la) Am Montagabend (13. Juli 2026) fiel gegen 20:00 Uhr an einer Luftsicherheitskontrollstelle am Frankfurter Flughafen ein 36-jähriger Mann aufgrund seines getragenen T-Shirts auf.
Bei dem T-Shirt handelte es sich um Merchandise einer polnischen Rechtsrock-Band, welches neben dem Bandnamen auch mit mehreren verfassungswidrigen Symbolen bedruckt war.
Das T-Shirt wurde sichergestellt. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
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