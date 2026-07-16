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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260716 - 0908 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach sexueller Belästigung einer Minderjährigen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Mittwochnachmittag (15. Juli 2026) einen 32-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht eine 10-Jährige unsittlich berührt zu haben.

Der Vorfall trug sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 16:55 Uhr im Bereich "An der Hauptwache" zu. Der Beschuldigte soll sich dem Mädchen von hinten genähert und sie dann von hinten unsittlich berührt haben. Direkt danach sei er in Richtung Hauptwache geflohen. Unmittelbar nach Alarmierung nahmen mehrere Streifen der Polizei die Suche nach ihm auf. Den Beamten gelang kurz darauf die Festnahme des Beschuldigten im Nahbereich. Der Tatverdacht gegen ihn konnte nach Inaugenscheinnahme der dortigen Videoschutzanlage erhärtet werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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