Polizei Hamburg

POL-HH: 260708-1. Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt in Hamburg-Horn

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Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.01.2026, 18:48 Uhr

Tatort: Hamburg-Horn, Washingtonallee

Nachdem zwei Unbekannte Anfang Januar dieses Jahres einen 41-Jährigen geschlagen und beraubt hatten, suchen die Strafverfolgungsbehörden nun mit Hilfe der Veröffentlichung von Bildern nach den Tätern und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, die durch das Raubdezernat der Region Mitte II (LKA 164) geführt werden, stieg der 41-jährige Edelmetallhändler an der U-Bahnstation "Horner Rennbahn" aus, um seinen Heimweg anzutreten. Zwei bislang unbekannte Männer folgten ihm und griffen ihn in der Washingtonallee mittels Pfefferspray und Schlägen an. Im weiteren Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung entwendeten die Tatverdächtigen die mitgeführte Tasche des 41-Jährigen. Die mutmaßlichen Räuber flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte erlitt durch den Überfall Verletzungen im Gesicht.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten Fahndungsmaßnahmen ein, die nicht zur Festnahme der Unbekannten führten.

Im Rahmen der Ermittlungen gelangten die Beamtinnen und Beamten an Videoaufnahmen, auf denen auch die beiden Täter zu sehen sind. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete daher nun ein Richter die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der Angreifer an, die wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- 165 bis 175 cm groß - etwa 35 bis 45 Jahre alt - Vollbart - kräftige Statur - sogenannte "O-Beine" - dunkel gekleidet

Täter 2:

- etwa 25 bis 30 Jahre alt - schlankere Statur als Täter 1

Die Ermittlungen dauern an.

Die Beamtinnen und Beamten gehen inzwischen davon aus, dass die mutmaßlichen Räuber dem 41-Jährigen schon einige Bahnstationen zuvor gezielt gefolgt sind.

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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