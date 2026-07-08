Polizei Hamburg

POL-HH: 260708-2. Verkehrshinweis anlässlich des "World Triathlon Championship Series Hamburg 2026"

Hamburg (ots)

Zeit: ab Freitag, 10.07.2026, 10:00 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Wochenende findet in Hamburg zum mittlerweile 24. Mal der "World Triathlon Hamburg" statt. Aufgrund der Sportveranstaltung kommt es insbesondere im Innenstadtbereich sowie entlang der Wettkampfstrecken zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Rahmen des Sportevents, an dem sowohl Profis als auch zahlreiche Breitensportlerinnen und -sportler teilnehmen, werden in der Innenstadt, westlich der Außenalster sowie im westlichen Stadtgebiet (bis zur Ecke Palmaille/Max-Brauer-Allee) umfangreiche Straßensperrungen eingerichtet. Anlässlich der Aufbaumaßnahmen erfolgen erste Sperrungen im Bereich der Innenstadt bereits ab Freitagvormittag.

Weitere Informationen, unter anderem auch eine interaktive Karte, stellt der Veranstalter unter https://events.triathlon.org/de/2026-wtcs-hamburg/traffic-information zur Verfügung.

Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Veranstaltungsbereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen.

Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird geraten, die gesperrten Bereiche weiträumig zu umfahren.

Die Polizei wird während der Veranstaltung über die Rundfunksender über die aktuelle Verkehrslage informieren.

Zim.

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