Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunken auf E-Scootern unterwegs ++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf der A1 ++

Rotenburg (ots)

Betrunken auf E-Scootern unterwegs

Bremervörde. Die Polizei Bremervörde hat am frühen Sonntagmorgen in der Alten Straße zwei Personen auf ihren E-Scootern kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass beide unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,28 Promille, bei der Frau 2,39 Promille. Beide Personen mussten sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bremervörde. Ein 68-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Wesermünder Straße leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 70-jähriger BMW-Fahrer nach links in den Gewerbering abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß infolgedessen der 68-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr farbereit.

Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf der A1

Sottrum/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen sind am Sonntagnachmittag drei Menschen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten eine 38-jährige Suzuki-Fahrerin und ein dahinterfahrender 28-jähriger Seat-Fahrer auf dem zweiten Überholfahrstreifen in Höhe der Anschlussstelle Sottrum verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 19-jähriger Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät. Er fuhr auf den Seat auf, prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke und schob den Seat auf den Suzuki. Der 19-jährige Unfallverursacher, die 29-jährige Beifahrerin im Seat sowie die 38-jährige Suzuki-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

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