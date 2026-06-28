Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendlage der Polizei Rotenburg vom 26. bis 28.06.2026

Polizei Rotenburg (ots)

++Verfolgungsfahrt endet im Maisfeld++ Rotenburg. Nach einem Hinweis eines anderen Verkehrsteilnehmers wollte eine Streifenbesatzung der Rotenburger Wache einen Pkw Toyota im Rönnebrocksweg anhalten und kontrollieren. Dieser reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale und flüchtete vor dem Streifenwagen über die Bremer Straße in Richtung Siedlung Luhne. Letztlich fährt der flüchtende Fahrer einige 100 Meter in ein Maisfeld und der Sichtkontakt wird verloren. Der geflüchtete Fahrzeugführer kann im Nachgang ermittelt werden und ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

++Zwei Einsätze im Rotenburger Freibad++ Rotenburg. Aufgrund der starken Hitze war das Freibad am Samstag stark frequentiert. Hier kam es auch zu zwei Einsätzen für die Rotenburger Polizei. Bereits am Vormittag musste die Polizei einschreiten, als es zu einem Streit zwischen einem 38-jährigen und einem 22-jährigen Mann kam. Der ältere Mann habe den anderen bedroht. Hier wurden die Personalien festgestellt und eine Gefährderansprache durchgeführt. Am Abend kam es zum zweiten Einsatz. Ein 48-jähriger Mann betrat widerrechtlich den Bereich der Damenumkleide, wodurch mehrere Frauen belästigt wurden. Andere Badegäste hielten den Mann sofort bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Beschuldigte wurde für polizeiliche Maßnahmen mit zur Wache genommen.

++Irische Wanderarbeiter bieten Hofarbeiten an++ Lauenbrück. Der Rotenburger Wache werden drei von Haus zu Haus gehende junge Männer mitgeteilt, die den Bewohnern unter anderem Pflasterreinigungsarbeiten anbieten. Die Rotenburger Polizei traf die Männer an und stellten bei der Kontrolle fest, dass diese keinerlei Berechtigungen für die Arbeitstätigkeit vorweisen konnten. Nach Abschluss der Kontrolle wurde ihnen die Weiterarbeit untersagt.

++Einbruch in Fitnessstudio++ Rotenburg. In der Nacht zu Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Fitnessstudio in der Bremer Straße. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld und Sportnahrung. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg in Verbindung zu setzen.

++Sachbeschädigung an Pkw-Zeugenaufruf++ Tarmstedt. Am Freitagnachmittag, ca. 13:30-14:00 Uhr, wurde in der Poststraße in Tarmstedt, Höhe Bäckerei/Raiffeisen, ein am Fahrbahnrand geparkter PKW Skoda Fabia, weiß, an der Beifahrerseite mittels spitzem Gegenstand, vermutlich im Vorbeigehen, zerkratzt. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt ca. 2000,- Euro. Da die Tat am helllichten Tag geschah, wurde diese evtl. beobachtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Tarmstedt unter 04283/955180.

++Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten++ Zeven. Am Samstag, um 10:30h, kam es auf der B 71 in Zeven zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 60-jähriger Autofahrer übersah den 46-jährigen Fahrer eines E-Scooters beim Abbiegen und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrer des E-Scooter wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

++Diebstahl einer Solarwasserpumpe++ Zeven. Vermutlich von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter von einer Weide in der Gem. Brauel eine Solarwasserpumpe. Ferner wurden die Schläuche für die Trinkwasserversorgung der auf der Weide befindlichen Kühe herausgezogen. Glücklicherweise überprüfte der Landwirt die besagte Weide, so dass die Kühe bei den sommerlichen Temperaturen nur kurzzeitig ohne Trinkwasser auskommen mussten und vermutlich keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen davontrugen.

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