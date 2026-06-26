Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs ++ Vier Verletzte nach Unfall auf der A1 ++ Vorfahrt missachtet - Drei Verletzte ++ Mit 1,37 Promille am Steuer ++

Rotenburg (ots)

Ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Scheeßel. Gleich mehrere Strafverfahren hat die Polizei am Donnerstagabend gegen einen 38-jährigen Fahrzeugführer eingeleitet. Dieser befuhr mit seinem Seat gegen kurz nach 21:00 Uhr die Hetzweger Straße, als die Rotenburger Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem Fahrzeug fremde Kennzeichen angebracht. Tests zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergaben eine Beeinflussung durch Alkohol sowie Kokain, Amphetamin und THC. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der 38-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Vier Verletzte nach Unfall auf der A1

Tiste/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg sind am Donnerstagnachmittag vier Menschen leicht verletzt worden. Aufgrund einer Staubildung bei Tiste musste ein 38-jähriger Fahrer eines VW Polo auf dem ersten Überholfahrstreifen abbremsen. Ein nachfolgender 24-jähriger Fahrer eines Transporters erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 38-jährige Fahrer des VW Polo sowie seine drei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Vorfahrt missachtet - Drei Verletzte

Horstedt. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag sind in Horstedt drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 72-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr den Steinfelder Weg und missachtete an der Einmündung zur Großen Straße die Vorfahrt eines von links kommenden 40-jährigen Fahrers eines VW Crafter. Es kam zum Zusammenstoß. Der 72-jährige Unfallverursacher sowie der 40-jährige Crafter-Fahrer und dessen 37-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Mit 1,37 Promille am Steuer

Zeven. Beamte der Zevener Polizei kontrollierten am Donnerstagabend einen 34-jährigen BMW-Fahrer im Wilhelm-Raabe-Weg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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