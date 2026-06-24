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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Betrüger geben sich als Gemeindemitarbeiter aus - Polizei warnt vor Trickdiebstählen

Rotenburg (ots)

Gnarrenburg. Im Brilliter Weg ist es am gestrigen Tag zu einem vollendeten Trickdiebstahl gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschienen eine Frau und ein Mann an der Wohnanschrift einer 80-jährigen Seniorin und gaben sich als Mitarbeiter der Gemeinde aus. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, verschafften sie sich Zutritt zum Wohnhaus. Während die Geschädigte durch die vermeintliche Überprüfung abgelenkt wurde, entwendeten die Täter Wertgegenstände im Wert von über 1.000 Euro.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, unbekannte Personen ungeprüft in die eigene Wohnung oder das Haus zu lassen. Vor dem Betreten sollten stets ein Ausweis verlangt, die Personalien notiert und die Angaben durch einen Rückruf bei der betreffenden Behörde überprüft werden. Hierbei sollte ausschließlich eine selbst recherchierte Telefonnummer genutzt werden und nicht die von den Besuchern genannte Rufnummer.

Ein weiterer Hinweis der Polizei: Je nach Möglichkeit sollte eine Türkette oder eine andere Sicherungseinrichtung an der Haustür genutzt werden. So kann verhindert werden, dass Unbekannte widerrechtlich in die Wohnung oder das Haus eindringen.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Charleen Tönjes
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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