Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Einbrüche in Vereinsheime

Bremervörde (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen und Sachbeschädigungen zum Nachteil von Sportvereinen. In einem Fall verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Balllager eines Sportvereins an der Straße Auf der Loge. Aus dem Lager wurden unter anderem mehrere Tennisbälle sowie Schlüssel entwendet. Bei einem weiteren Einbruch drangen die Täter in ein Clubhaus an der Straße Am Sportplatz ein. Dort entwendeten sie mehrere elektronische Geräte. Darüber hinaus wurde der Briefkasten eines Boots- und Vereinshauses in der Gnattenbergstraße gewaltsam geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nichts abhandengekommen. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund 600 Euro geschätzt. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761/7489-0 entgegen.

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