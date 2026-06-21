Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Todesfall auf dem Festivalgelände - Untersuchungen dauern an

Scheeßel (ots)

Während eines medizinischen Rettungseinsatzes auf dem Festivalgelände ist eine 41-jährige Festivalbesucherin verstorben. Die Frau, die nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich an Vorerkrankungen litt, wurde im Beisein der Rettungskräfte reanimationspflichtig. Trotz umgehend eingeleiteter und intensiv durchgeführter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Die Reanimation verlief erfolglos. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern derzeit an. Nach aktuellem Stand liegen keinerlei Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden oder einen ursächlichen Festivalkontext vor. Die Begleitpersonen der Verstorbenen, die alle gemeinsam im Bereich des Special Needs Bereiches campierten, erlitten durch das Ereignis einen Schock. Zur psychosozialen Betreuung wurden Notfallseelsorger eingesetzt, die die Betroffenen begleiteten und unterstützten. Darüber hinaus konnten einige Mitglieder der Gruppe mit Unterstützung der Kirchengemeinde Scheeßel auf eigenen Wunsch außerhalb des Festivalgeländes untergebracht werden. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, Freunden und Begleitpersonen der Verstorbenen. Aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte und die noch andauernden Untersuchungen zum Sachverhalt werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.

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