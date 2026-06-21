POL-ROW: Diebstahl eines Motorrollers
Bremervörde (ots)
In der Nacht zum vergangenen Freitag kam es in der Gorch-Fock-Straße zu einem Diebstahl eines weißen Piaggio-Motorrollers. Das entwendete Fahrzeug konnte im nahegelegenen Ufer der Oste aufgefunden und durch die Feuerwehr Bremervörde geborgen werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Bremervörde, Tel. 04761/74890, entgegen.
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