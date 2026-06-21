POL-ROW: Diebstahl eines Motorrollers

Sittensen (ots) - Am Freitag, den 19.06., lieh sich eine bislang unbekannte weibliche Person bei einem Autohaus in der Samtgemeinde Sittensen einen hochwertigen Pkw im Wert von etwa 50.000 Euro für eine Probefahrt aus. Die Rückgabe des Fahrzeugs erfolgte jedoch nicht wie vereinbart. Nachdem die Frau den Pkw auch ...

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