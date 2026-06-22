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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am Montag, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der Harburger Straße im Bereich der Einmündung in den Berliner Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Skoda und einem Rettungswagen. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261/947-0 zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Hopfenziz, POK
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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