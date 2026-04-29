POL-PDKH: Unfallflucht mit E-Scooter - Sturzhelm zurückgelassen

Pfaffen-Schwabenheim (ots) - Am 24.04.26, gegen 14 Uhr, kam es in Pfaffen-Schwabenheim, in einem verkehrsberuhigten Bereich der Raiffeisenstraße, zu Streitigkeiten zwischen 2 Fahrzeugführern. Nachdem der Vorausfahrende angehalten hatte und aus seinem Auto ausgestiegen war, fuhr die Nachfolgende wieder an. Hierbei fuhr sie über den Fuß des Mannes und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem flüchtigen Auto soll es ...

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