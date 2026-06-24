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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg (ots)

Sittensen. Am Dienstagvormittag ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stader Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die 68-jährige Geschädigte ihren Mazda zwischen 09:55 Uhr und 10:10 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen in Form von Lackkratzern an der linken Fahrzeugseite im hinteren Bereich fest. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 EUR geschätzt. Die bislang unbekannte verursachende Person entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Sittensen unter der Telefonnummer 04282/5087-0 zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Charleen Tönjes
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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