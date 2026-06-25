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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brockel. Am Mittwochmorgen kam es auf der Bundesstraße 71 im Bereich der Einmündung zur Straße Trochel (Kreisstraße 210) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 63-jähriger Radfahrer den Einmündungsbereich passieren. Zeitgleich fuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer an und übersah dabei den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 63-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Elsdorf. Am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr kam es in der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem Straßenpfosten am Fahrbahnrand. Durch den Aufprall wurde der Pfosten aus seiner Verankerung gerissen und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beschrieb den Fahrer als männlich, etwa 35 bis 40 Jahre alt und mit dunklen, schulterlangen Haaren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine blaue Mercedes-Limousine gehandelt haben. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug Beschädigungen im Bereich des vorderen rechten Stoßfängers sowie der Motorhaube aufweist. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder zur Person des Fahrers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter der Telefonnummer 04281/9592-0 zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Charleen Tönjes
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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