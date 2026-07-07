Polizei Hamburg

POL-HH: 260707-1. Zeugenaufruf nach Raub auf eine Tankstelle in Hamburg-Hummelsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.07.2026, 00:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Hummelsbüttel, Poppenbütteler Weg

In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter eine Tankstelle im Stadtteil Hummelsbüttel überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge drängte der maskierte Mann die 43-jährige Mitarbeiterin am Nebeneingang der Tankstelle in den Verkaufsraum, drohte ihr zunächst und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute, einem niedrigen Geldbetrag, in Richtung Goldröschenweg.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagen sowie einem Diensthundführer und einer Drohne führten nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben werden kann:

- 180 cm groß - etwa 30 bis 35 Jahre alt - dunkle Augen - bekleidet mit einer schwarzen "Bomberjacke" und einer schwarzen Hose - trug weiße Gummihandschuhe

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun vom zuständigen Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154) fortgeführt werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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