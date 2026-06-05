Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Rauschgift und Schlagring am Bahnhof sichergestellt

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Elmshorn (ots)

Gestern Abend bestreiften Bundespolizisten und Beamte des Hauptzollamtes Itzehoe gemeinsam den Bahnhof Elmshorn und führten Kontrollen im Zug durch.

Gegen 17.30 Uhr wurde im Regionalexpress von Kiel nach Hamburg auf Höhe Elmshorn ein junger Mann kontrolliert. Auf Befragen nach mitgeführten Waffen übergab der 26-Jährige den Beamten 55 Gramm Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz wurde eingeleitet.

Nur kurze Zeit später gegen 20.00 Uhr wurde ein 17-Jähriger am Elmshorner Bahnhof kontrolliert. Bei der Durchsuchung seiner Bauchtasche kamen 100 Gramm Cannabis zum Vorschein (siehe Bild). Das Rauschgift wurde sichergestellt und der Jugendliche muss sich ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten.

Bei einer weiteren Kontrolle eines 32-Jährigen im Bahnhof Elmshorn wies sich dieser mit einem Personalausweis aus. Auf Befragen nach mitgeführten Waffen verneint er dieses.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Handtasche entdeckten die Polizisten jedoch einen Schlagring. Dieser wurde beschlagnahmt und der Mann muss mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

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