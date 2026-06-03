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BPOL-FL: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle: Kein Führerschein, falsche Kennzeichen

BPOL-FL: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle: Kein Führerschein, falsche Kennzeichen
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Flensburg (ots)

Gestern Abend gegen 19.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei ein VW Passat auf der B 200 auf. Eine fahndungsmäßige Abfrage des Autokennzeichen ergab Unregelmäßigkeiten.

Die Beamten wollten den PKW an der Abfahrt Jarplund stoppen und gaben Anhaltesignale. Der Fahrer folgte zunächst, beschleunigte dann und ignorierte die Anhaltesignale. Im Bereich Heideland musste dieser dann in einer Sackgasse stoppen, stieg aus und flüchtete. Die 17-jährige Beifahrerin blieb im Fahrzeug sitzen.

Ein Bundespolizist konnte ihn jedoch nach 150m einholen und nahm ihn vorläufig fest. Es stellte sich heraus, dass der 43-Jährige seit Ende 2024 keinen Führerschein hatte. Des Weiteren stellten die Bundespolizisten fest, dass die Kennzeichen gefälscht waren. Auf dem Nummernschild mit SL-Zulassung waren Plaketten aus Nordfriesland angebracht (siehe Bild).

Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,06. Der Fahrer gab jedoch an, am Vortag Rauschgift konsumiert zu haben. Eine Streife des 1. Polizeireviers wurde hinzugerufen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Gegen 23.45 Uhr wurde am Scandipark in Handewitt ein Kleintransporter durch die Bundespolizei kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass dieser zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war. Der 20-jährige Fahrer konnte keinen Versicherungsnachweis vorlegen.

Nach 15 Minuten konnte dann doch ein Nachweis vorgelegt werden. Ermittlungen ergab, dass die Versicherung erst vor 10 Minuten abgeschlossen wurde. Somit bestand der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigen untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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