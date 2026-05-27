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BPOL-FL: Bundespolizisten stellen Marihuana am Bahnhof sicher - Mann will flüchten

BPOL-FL: Bundespolizisten stellen Marihuana am Bahnhof sicher - Mann will flüchten
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Flensburg (ots)

Gestern Abend gegen 21.45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Flensburger Bahnhof einen jungen Mann. Dieser wies sich ordnungsgemäß aus, jedoch gab der sichtlich nervöse 30-Jährige an, Rauschgift dabei zu haben.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks entdeckten die Beamten dann mehr als 50 Gramm Marihuana (siehe Bild).

Zur Herkunft des Rauschgifts wollte der Mann keine Angaben machen. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte dieser dann zu flüchten. Dies konnten die Bundespolizisten unterbinden.

Nach Sicherstellung des Rauschgifts konnte der 30-Jährige den Bahnhof verlassen. Ihm droht ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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