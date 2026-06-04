Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Gefälschter Führerschein und mehr als 400.00 Kronen dabei

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Ellund (ots)

Gestern Abend gegen 22.45 Uhr fiel einer Bundespolizeistreife ein Volvo mit polnischen Kennzeichen auf der Grenzstrasse auf. Die Beamten stoppten das mit drei Personen besetzte Fahrzeug in der Ortschaft Ellund.

Alle drei Männer wiesen sich mit polnischen Dokumenten aus. Der Fahrer legte einen ukrainischen Führerschein, der sich bei eingehender Prüfung als Fälschung herstellte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Auf Befragen nach Waffen oder anmeldepflichtigen Waren, beispielsweise mehr als 10.000 Euro, gaben die drei Männer im Alter von 18,37 und 44 Jahren an, nur geringe Barmittel mit sich zu führen. Sie zeigten den Beamten an die 35.000 dänische Kronen.

Die Bundespolizisten hatten jedoch den Verdacht, dass die Männer mehr Geld mit sich führten, da sie angaben Landmaschinen in Dänemark kaufen zu wollten.

Die Beamten durchsuchten das Fahrzeug und das Gepäck. Eingeklemmt in einem Buch entdeckten die Polizisten 100.000 dänische Kronen ca. (14300 Euro); in der Hosentasche eines Kleidungsstücks wurden weitere 150.000 dänische Kronen (20.000 Euro) aufgefunden. In einer Reisetasche in einer Socke wurden nochmals 150.000 dänische Kronen aufgefunden (siehe Bild). Somit führte jeder drei Polen mehr als 10.000 Euro nach Deutschland ein. Insgesamt wurden mehr als 400.000 dänische Kronen (ca. 54000 Euro) aufgefunden.

Eine Streife des Zolls wurde hinzugerufen, die das Bargeld sicherstellte und Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitete.

Der Fahrer muss zusätzlich mit Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung rechnen.

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