Polizei Hamburg

POL-HH: 260706-4. Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung und mutmaßlich rassistischer Beleidigung in Hamburg-Barmbek

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Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.05.2026, 03:08 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Hebebrandstraße

Nachdem zwei Unbekannte Ende Mai einen 39-Jährigen im Stadtteil Barmbek-Nord körperlich angegriffen und auf rassistische Weise beleidigt hatten, suchen die Strafverfolgungsbehörden nun mithilfe der Veröffentlichung von Fotos nach den Tatverdächtigen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge sollen die beiden tatverdächtigen Männer den 39-Jährigen unvermittelt angegriffen und geschlagen haben, infolgedessen dieser Verletzungen erlitt. Nähere Angaben zum Tatablauf sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6286207, zu entnehmen.

Im Rahmen der Ermittlungen gelangten die Beamtinnen und Beamten an Videoaufnahmen, auf denen auch die beiden Tatverdächtigen zu sehen sind. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete daher nun eine Richterin die Veröffentlichung von Lichtbildern der Angreifer an.

Die in der Ursprungsmeldung enthaltene Beschreibung konnte bislang nicht weiter ergänzt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den gesuchten Personen machen oder anderweitig Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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