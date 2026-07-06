POL-HH: 260706-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 82-jähriger Frau aus Hamburg-Stellingen
Hamburg (ots)
Zeit: seit 04.07.2026, 15:00 Uhr
Ort: Hamburg-Schnelsen, Jütländer Allee
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg nach einer 82-jährigen Seniorin aus dem Stadtteil Stellingen.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260705-1. Vermisstenfahndung nach 82-Jähriger aus Hamburg-Stellingen"
Die Vermisste wurde gestern Nachmittag wohlbehalten angetroffen und anschließend in die Obhut ihrer Pflegeeinrichtung übergeben.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
Pap.
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