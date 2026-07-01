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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 30-Jähriger auf Hebebühne verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 30-jähriger Baumpfleger zog sich am Dienstag, 30. Juni, leichte Verletzungen zu, als er mit einem LKW zusammenstieß.

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien befuhr gegen 9 Uhr die Hafenstraße in westlicher Richtung. Auf Höhe des Richard-Matthei-Platzes kam es zum Zusammenstoß mit dem Korb einer Hebebühne, in dem sich der 30-Jährige befand. Durch die Kollision stürzte der Mann in seinem Korb. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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