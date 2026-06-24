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POL-PDWIL: Prüm - Brand eines Motorrollers

POL-PDWIL: Prüm - Brand eines Motorrollers
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Prüm (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Prüm und die Polizei Prüm waren am frühen Mittwochmorgen gegen 04.15 Uhr im Einsatz. Am Beginn der Langemarckstraße in Prüm geriet ein Motorroller in Brand. Dieser konnte abgelöscht und eine Ausbreitung auf ein angrenzendes Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich brach der Brand bei der Betankung des Fahrzeugs aus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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