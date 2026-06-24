POL-PDWIL: Prüm - Brand eines Motorrollers

Prüm (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, den 19.06.2026 und Montag, den 22.06.2026 kam es zu einem Diebstahl von zwei Sitzbänken an der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm in der Tiergartenstraße 54. Die Sitzbänke haben sich Bereich des Haupteingangs vor dem Rathaus befunden. Das Gestell der Sitzbänke ist schwarz und die Sitzfläche besteht aus Holzbrettern. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Sitzbänke, ist ...

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