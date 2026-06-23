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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am Gymnasium Prüm

Prüm (ots)

Am Dienstag, den 23.06.2026 ereignete sich im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr in Prüm auf Höhe der Straße "Im Eulenrech" eine Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein unbekanntes Fahrzeug mit dem Außenspiegel der Fahrerseite eines dort geparkten PVW Polo kollidiert. Dadurch entstand ein Sachschaden am PKW. Der VW war in unmittelbarer Nähe zum Regino-Gymnasium geparkt. Dementsprechend könnte es sich bei dem unbekannten Fahrzeug möglicherweise um einen Schulbus oder ein Fahrzeug eines Schülers handeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
https://s.rlp.de/PIPruem

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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