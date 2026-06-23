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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Türöffnung an einem PKW - Rettung eines Kleinkindes

Prüm (ots)

Am 23.06.2026, kam es gegen 10 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr auf einem Supermarktparkplatz in der Prümer Bahnhofstraße.

Eine junge Frau richtete ihren PKW nach dem Einkauf zur Abfahrt, nachdem sie ihr 8 Monate altes Kind bereits in einem MaxiCosi auf dem Beifahrersitz gesichert hatte und steckte den Fahrzeugschlüssel ins Zündschloss.

Danach begab sie sich nochmals kurz zum Kofferraum. Beim erneuten Schließen des Kofferraumdeckels verriegelte sich der gesamte PKW - wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts -automatisch, sodass für die Mutter keine Möglichkeit mehr bestand in das Fahrzeuginnere zu gelangen.

Glücklicherweise stand der PKW bei den vorherrschend hohen Außentemperaturen im Schatten, so dass die Feuerwehr zur Türöffnung bestellt wurde.

Das Kind konnte schnell und unbeschadet von der FFW Prüm aus seiner misslichen Lage befreit und zur vorsorglichen Abklärung an Rettungskräfte des DRK übergeben werden. Das Kind blieb unverletzt und war wohlauf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PIPruem

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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