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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Hildburghausen (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Montagabend einen 25-jährigen Autofahrer in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein Ergebnis von 0,52 Promille an. Der 25-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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