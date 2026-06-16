LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren
Hildburghausen (ots)
Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Montagabend einen 25-jährigen Autofahrer in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein Ergebnis von 0,52 Promille an. Der 25-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
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