LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Krayenberggemeinde (ots) - Montagnachmittag telefonierten unbekannte Betrüger mit einer Seniorin aus der Krayenberggemeinde, um ihr angeblich zu helfen, weil ihr Computer gehackt worden sei. In dem einstündigen Telefongespräch mit dem vermeintlichen Kundenbetreuer gab die Frau persönliche Daten sowie Bankzugangsdaten an. Zum Glück wurde sie im Anschluss an das Telefonat misstrauisch und ließ ihr Konto über ihre Bank sperren, sodass nach derzeitigen Erkenntnissen kein ...

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