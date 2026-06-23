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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von zwei Sitzbänken

Prüm (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 19.06.2026 und Montag, den 22.06.2026 kam es zu einem Diebstahl von zwei Sitzbänken an der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm in der Tiergartenstraße 54. Die Sitzbänke haben sich Bereich des Haupteingangs vor dem Rathaus befunden. Das Gestell der Sitzbänke ist schwarz und die Sitzfläche besteht aus Holzbrettern. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Sitzbänke, ist davon auszugehen, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben muss. Zudem könnten diese ein größeres Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit Anhänger, zwecks Abtransportes der Bänke, mit sich geführt haben. Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden daher gebeten, sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
https://s.rlp.de/PIPruem

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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