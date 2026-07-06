Polizei Hamburg

POL-HH: 260706-3. Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Juweliergeschäft in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.07.2026, 03:17 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Moorstraße

Vergangene Nacht haben mehrere Unbekannte den rückwärtigen Zugang eines Juweliergeschäfts mit einem Fahrzeug beschädigt und offenbar Schmuck entwendet. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er zunächst einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend festgestellt hatte, dass ein Auto in den rückwärtigen Eingang des Juweliergeschäfts im Bereich der dortigen Fußgängerzone gefahren war.

Ein weiterer Zeuge sah daraufhin vier bis fünf maskierte, männliche Personen, die anschließend mit Taschen das Geschäft verließen und in zwei augenscheinlich bereitgestellte Fahrzeuge, einen schwarzen BMW und einen grauen VW Golf, in unbekannte Richtung flüchteten.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen sowie Polizeikräften der Bundespolizei führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden Einsatzkräfte den verlassenen VW im Stadtteil Neuland auf und stellten diesen sicher.

Die ersten Ermittlungen führte der Kriminaldauerdienst (LKA 26). Diese werden nun vom zuständigen Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 182) übernommen und dauern an. Die Beamtinnen und Beamten gehen derzeit davon aus, dass die drei Tat- bzw. Fluchtfahrzeuge zuvor im Bereich Seevetal (Niedersachsen) entwendet wurden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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