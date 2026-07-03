Polizei Hamburg

POL-HH: 260703-2. Tataufklärung - Eine weitere Verhaftung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Volksdorf

Hamburg (ots)

Zeit: 19.06.2026 um 16:50 Uhr

Ort: Hamburg-Volksdorf, Volksdorfer Wald

Nachdem es Mitte Juni zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 18-Jährigen im Hamburger Stadtteil Volksdorf gekommen war, konnten Einsatzkräfte der Polizei gestern Vormittag einen weiteren Tatverdächtigen (18) in Neumünster (Schleswig-Holstein) verhaften. Ein 17-jähriger Komplize ist bereits am Samstag verhaftet worden.

Zunächst wird auf die Pressemitteilung vom 08.06.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6305446 verwiesen.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen der Mordkommission geriet ein zweiter Tatverdächtiger (18) in den Fokus der Beamtinnen und Beamten. Dieser soll sich nach bisherigen Erkenntnissen zur Tatzeit ebenfalls in dem Wald aufgehalten haben und gemeinschaftlich mit dem bereits am Samstag verhafteten 17-Jährigen auf ihr Opfer eingewirkt haben.

Die Ermittlerinnen und Ermittler erwirkten über die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht einen Haftbefehl für den Heranwachsenden, der gestern Vormittag in Neumünster (Schleswig-Holstein) vollstreckt wurde. Darüber hinaus wurden zwei Durchsuchungsbeschlüsse an Anschriften in Neumünster und in Owschlag (Schleswig-Holstein) vollstreckt. Dabei stellten die Ermittlerinnen und Ermittler mehrere Beweismittel sicher.

Die gemeinsamen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Hamburg dauern an.

Schl.

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