Polizei Hamburg

POL-HH: 260706-2. Zweijähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 05.07.2026 um 15:50 Uhr

Unfallort: Hamburg-Schnelsen, Sellhopsweg

Gestern Nachmittag ist ein zweijähriger Junge bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw im Hamburger Stadtteil Schnelsen lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge gingen die Eltern mit ihrem 2-jährigen Sohn auf dem Fußweg der Heidlohstraße in Richtung Frohmestraße spazieren. Die Familie überquerte im weiteren Verlauf den Sellhopsweg auf Höhe der Fußgängerfurt, wobei der Zweijährige an der Hand seines Vaters ging.

Gleichzeitig befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Pkw die Heidlohstraße in Richtung Eimerskamp, bog nach links in den Sellhopsweg ein und kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit dem zweijährigen Jungen.

Der Junge erlitt durch die Kollision lebensgefährliche Verletzungen und wurde unter Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte des VUT zogen für die Unfallaufnahme einen Sachverständigen sowie einen 3D-Scanner (LKA 38) hinzu.

Die Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 22) führt die weiteren Ermittlungen, die derzeit andauern.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040/ 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

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