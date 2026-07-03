Polizei Hamburg

POL-HH: 260703-4. Erneuter Schwerpunkteinsatz der Polizei im Bereich des Dulsberg-Parks

Hamburg (ots)

Zeit: 02.07.2026, ab 15:00 Uhr

Ort: Hamburg-Dulsberg, sogenannter Dulsberg-Park und umliegende Straßen

Unter Führung des Polizeikommissariats 37 führten zivile Einsatzkräfte gestern erneut einen Schwerpunkteinsatz im sogenannten Dulsberg-Park sowie in den umliegenden Straßen durch. Dabei identifizierten sie acht mutmaßliche Drogenhändler. Darüber hinaus wurden gemeinsam mit dem Bezirksamt Hamburg-Nord drei Vereins- beziehungsweise Gewerbeobjekte in den Stadtteilen Dulsberg und Wandsbek kontrolliert.

Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder der Polizeikommissariate 37, 38 und 46, der Landesbereitschaftspolizei sowie der Fachabteilung für Drogendelikte (LKA 68) überprüften gestern insgesamt acht Männer im Alter von 21 bis 51 Jahren, die im Verdacht stehen, mit Marihuana und/oder Kokain gehandelt zu haben. Im Rahmen anschließender Personen- und Wohnungsdurchsuchungen stellten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt etwa 1,6 Kilogramm Marihuana, rund 25 Gramm Kokain sowie 12.180 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher.

Ein 50-jähriger türkischer Tatverdächtiger leistete bei seiner vorläufigen Festnahme Widerstand, wobei ein 31-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt wurde, seinen Dienst jedoch weiter versehen konnte. Bei dem Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte zudem einen Schlagring sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Alle Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen - in sechs Fällen auch erkennungsdienstlicher Behandlungen - mangels Haftgründen entlassen.

Ergänzend überprüften die Beamtinnen und Beamten in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Hamburg-Nord drei Vereins- beziehungsweise Gewerbeobjekte in den Stadtteilen Dulsberg (2) und Wandsbek.

In einer Begegnungsstätte im Alten Teichweg entdeckten die Einsatzkräfte acht illegale Glücksspielautomaten und stellten nach deren Öffnung die Platinen sowie 5.200 Euro Bargeld sicher. Da gegen die in der Begegnungsstätte tätige Aufsicht ein Festnahmeersuchen vorlag, verhafteten die Beamtinnen und Beamten die 29-Jährige.

In anderen Vereinsräumlichkeiten an der Stormarner Straße stellten die Einsatzkräfte Platinen aus vier illegal betriebenen Glücksspielautomaten und einem illegalen Wettterminal sowie 15.000 Euro sicher.

Bei der Kontrolle eines Cafés an der Tilsiter Straße griff ein 49-jähriger Deutscher die Polizistinnen und Polizisten mit einem Schlagring an. Sie konnten den Angriff abwehren und den Mann vorläufig festnehmen. Eine Polizeibeamtin wurde im Rahmen dessen leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber weiter versehen. Der Angreifer wurde nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung mangels Haftgründen entlassen.

Neben diversen regelmäßigen Kontrollen und zielgerichteten Maßnahmen war dies in diesem Jahr bereits der zwölfte Schwerpunkteinsatz dieser Größenordnung im Dulsberg-Park.

Die Ermittlungen zu den einzelnen eingeleiteten Ermittlungsverfahren werden nun bei den zuständigen Fachkommissariaten im LKA geführt und dauern an.

Zim.

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