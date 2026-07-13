Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61: Verkehrsunfall mit Auto-Anhänger-Gespann

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61 (ots)

Am Sonntagmorgen verunfallte auf der A 61 bei Hockenheim ein 36-jähriger Mann mit seinem Anhängergespann.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 36-Jährige gegen 7:30 Uhr mit seinem Gespann am Autobahndreieck auf der Überleitung von der A 61 auf die A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Anhänger ins Schlingern. Beim Versuch, den schlingernden Anhänger abzufangen, stieß das Gespann zunächst gegen die linken Leitplanken, prallte dort ab und kollidierte anschließend mit den rechten Leitplanken. Dabei riss der Anhänger vom Zugfahrzeug ab. Das Zugfahrzeug, ein Nissan SUV, kam auf dem rechten Fahrstreifen, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung, zum Stehen. Der Anhänger blieb mit den Rädern nach oben auf der rechten und linken Fahrspur liegen. Die Ladung des Anhängers und eine Dachbox lagen verteilt auf der Fahrbahn und dem Fahrbahnbegleitgrün.

Die Insassen des Fahrzeugs wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte lediglich die 34-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Sowohl das Zugfahrzeug als auch der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen waren vorübergehend die rechte Fahrspur und der Standstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Wichtiger Hinweis der Polizei:

Achten Sie bei der Beladung ihres Anhängers auf die korrekte Lastenverteilung und halten Sie die zulässigen Gewichte ein. Zudem müssen die für Auto-Anhänger-Gespanne geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten werden. Nur so kommen sie mit ihrem Gespann sicher ans Ziel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell